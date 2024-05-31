مجهولون يختطفون راعي أغنام غربي البعاج في نينوى

شفق نيوز/ كشف النائب عن نينوى نايف الشمري يوم الجمعة، أن راعي أغنام اختطف في إحدى مناطق غربي البعاج، مشيرا إلى خوض مساومات مع اهله من قبل الخاطفين.

وقال الشمري لوكالة شفق نيوز؛ ان "راعٍ للاغنام اختطف في منطقة الجزيرة غرب البعاج (غربي نينوى)".

وأوضح الشمري؛ أن "الخاطفين يساومون اهل الراعي على دفع مبالغ إلا أنه لم يتم التوصل للخاطفين حتى الآن".

وطالب الشمري الاجهزة الامنية في غرب نينوى بـ"الكشف عن مصير الراعي وبذل الجهود من اجل اعادته الى اهله والتحقيق بملابسات الحادث".