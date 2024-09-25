مجهولون يجهزون على منتسب أمني جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في ميسان، يوم الأربعاء، بمقتل منتسب في شرطة النفط على أيدي أشخاص مجهولين ولأسباب ما زالت مجهولة في قضاء الكحلاء جنوبي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "أشخاصاً مجهولين يقودون دراجات نارية هاجموا منتسباً في شرطة النفط وينتمي للتيار الصدري بقضاء الكحلاء، وانهالوا عليه بالضرب بالعصي والهراوات ما أدى إلى وفاته".

وبين المصدر أن "تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها وفتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".