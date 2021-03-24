مجهولون يجهزون على مدني بأسلحة كاتمة شمالي بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الأربعاء بمقتل مدني بهجوم مسلح شمالي العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم الكاتمة باتجاه مدني ضمن منطقة الشعب مما اسفر عن مقتله في الحال.

وعلى صعيد آخر نفذت مفارز مديرية شرطة محافظة البصرة والمنشآت واجبات ومهام أمنية في المحافظة.

وبينت المديرية في بيان اليوم أن الحملة أسفرت عن إلقاء القبض على (٣٢) متهما مطلوبين بقضايا تنوعت بين المخدرات والسرقة والسطو المسلح وحمل السلاح غير مرخص، فضلا عن ضبط (٩٢) عجلة، و(١٠٨) دراجات نارية مخالفة للتعليمات والقواعد المرورية.