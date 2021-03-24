سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مجهولون يجهزون على مدني بأسلحة كاتمة شمالي بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-03-24T06:52:17+0000
مجهولون يجهزون على مدني بأسلحة كاتمة شمالي بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الأربعاء بمقتل مدني بهجوم مسلح شمالي العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم الكاتمة باتجاه مدني ضمن منطقة الشعب مما اسفر عن مقتله في الحال.

وعلى صعيد آخر نفذت مفارز مديرية شرطة محافظة البصرة والمنشآت واجبات ومهام أمنية في المحافظة.

وبينت المديرية في بيان اليوم أن الحملة أسفرت عن إلقاء القبض على (٣٢) متهما مطلوبين بقضايا تنوعت بين المخدرات والسرقة والسطو المسلح وحمل السلاح غير مرخص، فضلا عن ضبط (٩٢) عجلة، و(١٠٨) دراجات نارية مخالفة للتعليمات والقواعد المرورية.

related

مصدر يكشف حقيقة اغتيال ناشط في بغداد

Date: 2020-08-21 20:53:49
مصدر يكشف حقيقة اغتيال ناشط في بغداد

بأسلحة كاتمة.. مدني يلقى مصرعه جنوبي العاصمة

Date: 2020-11-13 08:20:50
بأسلحة كاتمة.. مدني يلقى مصرعه جنوبي العاصمة

أربع ضحايا وإصابتان بحوادث متفرقة في بغداد وذي قار

Date: 2021-02-28 10:45:30
أربع ضحايا وإصابتان بحوادث متفرقة في بغداد وذي قار

اصابات بصفوف المحتجين بمواجهات مع الامن واغتيال استاذ جامعي في العراق

Date: 2020-01-28 13:31:38
اصابات بصفوف المحتجين بمواجهات مع الامن واغتيال استاذ جامعي في العراق

محاولات إغتيال جديدة تطال ناشطين بإحتجاجات العراق

Date: 2020-12-05 05:23:00
محاولات إغتيال جديدة تطال ناشطين بإحتجاجات العراق

بعد مضي اشهر .. القبض على قتلة صحفي في بغداد

Date: 2020-05-21 17:54:33
بعد مضي اشهر .. القبض على قتلة صحفي في بغداد

مجهولون يغتالون عميداً سابقاً بالداخلية ينشط باحتجاجات بغداد.. صور +18

Date: 2020-11-06 17:15:25
مجهولون يغتالون عميداً سابقاً بالداخلية ينشط باحتجاجات بغداد.. صور +18

مجهولون يُجهزون على قيادي في العصائب ببغداد

Date: 2021-02-16 14:10:33
مجهولون يُجهزون على قيادي في العصائب ببغداد