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مجهولون بزي عسكري يقتلون شاباً بعد اختطافه من منزله في الموصل

Category: أمـن

Date: 2021-09-28T16:24:02+0000
مجهولون بزي عسكري يقتلون شاباً بعد اختطافه من منزله في الموصل

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في نينوى، يوم الثلاثاء، بمقتل شاب على يد مسلحين مجهولين قاموا باختطافه من داخل منزله في مدينة الموصل، فيما تمكنت مكافحة المتفجرات في ذي قار من تفكيك عبوة ناسفة أمام منزل أحد المواطنين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مجهولين يرتدون الزي العسكري اقتادوا شاباً من داخل منزله في الجانب الايسر لمدينة الموصل، وادعوا انهم تابعين لجهة امنية، ومن ثم قاموا بقتله طعناً بالسكاكين وألقوا جثته في ارض متروكة بالقرب من المنزل".

وبين أن الضحية "يعمل مشغلاً في مولدة اهلية بحي سومر في الجانب الايسر من الموصل"، مشيرا الى ان التفاصيل ما تزال مجهولة حتى الآن.

وعلى صعيد منفصل، أفاد مصدر أمني في ذي قار، اليوم الثلاثاء، بأن قوة أمنية قامت بتفكيك عبوة جنوبي المحافظة.

وابلغ المصدر وكالة "شفق نيوز"، أن "قوة أمنية من مكافحة المتفجرات قامت بتفكيك عبوة ناسفة في مزروعة أمام منزل احد المواطنين الكسبة بمنطقة حي الغدير في قضاء سوق الشيوخ جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وأضاف، أن "الفريق الأمني قام برفع العبوة دون أي أضرار بشرية أو مادية في موقع الحادث، ونقلها إلى مركز شرطة الغدير في المنطقة لإكمال الإجراءات التحقيقية بموضوعة الحادث".

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