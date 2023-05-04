مجموعة مسلحة تهاجم بـ"القامات" قاعة مناسبات في بغداد

شفق نيوز/ هاجمت مجموعة تحمل اسلحة نارية و"قامات"، اليوم الخميس، قاعة للمناسبات في منطقة الدورة جنوبي العاصمة بغداد.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن عددا من الاشخاص يستقلون سيارة نقل نوع كوستر أقدموا، اليوم، على مهاجمة إحدى القاعات التي تستخدم للمناسبات في منطقة الدورة، واعتدوا بالضرب على العاملين عبر اطلاق النار وتكسير الكاميرات ما اسفر عن إصابة 4 عمال على الأقل بجروح طفيفة، مبينا أن المهاجمين يحملون قامات (وهي سكاكين طويلة وكبيرة الحجم)، فضلا عن أسلحة نارية.

وبين المصدر، أن قوة أمنية وصلت الى مكان الحادث، وتمكنت من اعتقال أكثر من تسعة أشخاص، مشيرا الى فتح تحقيق ونقل المصابين الى مستشفى قريب.