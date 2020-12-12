مجموعة مسلحة تقتحم دائرة الوقف السني في الموصل

شفق نيوز/ اقتحمت مجموعة مسلحة ترتدي ملابس مدنية، دائرة الوقف السني في محافظة نينوى.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن مجموعة مسلحة مجهولة الهوية قامت باقتحام دائرة الوقف السني في منطقة النبي شيت بالجانب الايمن في مدينة الموصل.

وأضاف المصدر ان المسلحين اقتحموا دائرة الوقف السني في ساعة متأخرة الليلة الماضية (الجمعة) وقاموا بسب وشتم حراس الدائرة، مشيرا إلى أن المسلحين تواجدوا في مبنى الوقف لمدة من الزمن قبل انسحابهم منه بعد وصول الشرطة المحلية في وقت متأخر.

وفي السياق ؛ أخبر مصدر من داخل الوقف السني وكالة شفق نيوز؛ إن اقتحامهم (المسلحين) للوقف وتهديد الموجودين بالسلاح كان بمثابة توجيه رسالة بأنهم قادرون على اقتحام الدائرة في أي وقت يريدونه والوصول إلى أي شخص لديهم مشكلة معه.

وجاء هذا الاقتحام في وقت تشهد فيه الموصل نزاعا محتدما بين الوقفين السني والشيعي على اثر محاولة الوقف الشيعي الاستحواذ على عشرات الأوقاف التابعة للوقف السني.