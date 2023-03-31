مجموعة تطلق على نفسها الثوار تبعث برسالة تهديد "خطيرة" لنائب عراقي

شفق نيوز / تلقى مركز شرطة الشطرة شمالي محافظة ذي قار، يوم الجمعة، بلاغاً بتعرض نائب عراقي لتهديد بحرق منزله وسط القضاء.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "البلاغ تقدم به النائب عن ائتلاف دولة القانون (عارف الحمامي) الذي أشار أيضاً إلى تعرضه للتهديد بالقتل من قبل مجموعة مجهولة".

وذكر المصدر، أن "الأدلة التي عثر عليها في بوابة منزل الحمامي تتكون من ظرف بداخله (2 إطلاقة نارية لسلاحين مختلفين نوع BKC وكلاشنكوف) وكذلك رسالة تهديد مكتوب فيها (سنحرق منزلك ومكتبك نتيجة تمرير سانت ليغو) ".

وعلى إثر ذلك، طلب الحمامي الشكوى للتعرف على الجناة، وفق المصدر الذي نوه إلى أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً عالي المستوى لمعرفة الفاعلين.

وأخبر المصدر، أن من خلال التحقيقات الأولية تبين أن مجموعة تطلق على نفسها (الثوار) هي التي تقف وراء تهديد النائب الحمامي، فيما لم يعرف عناصرها لغاية الآن".

وصوّت البرلمان العراقي، الاثنين الماضي، على اعتماد القاسم الانتخابي 1.7 في نظام سانت ليغو، خلال تعديل قانون الانتخابات، وهو الأمر الذي اثار جدلاً من قبل ناشطين ونواب مستقلين، الذي يعتبره المعارضون قانوناً فُصِّل على مقاس القوى النافذة في البلاد، حيث يعيد نظام الدائرة الواحدة.

و"سانت ليغو" طريقة حساب رياضية تُتبع في توزيع أصوات الناخبين بالدول التي تعمل بنظام التمثيل النسبي، وتعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4 تصاعدياً، وفي هذه الحالة، تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز.

لكن العراق اعتمد سابقاً القاسم الانتخابي بواقع 1.9، وهو ما جعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد (المستقلين والمدنيين)، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة.