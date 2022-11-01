مجلس وكلاء الأمن الوطني يوافق على مشروع "خرائط العراق"

شفق نيوز/ عقد مجلس وكلاء الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، الجلسة التاسعة عشرة لعام 2022 برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وبحضور أعضاء المجلس.

وذكر بيان لمكتب الاعرجي ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.

وأشار الى ان المجلس قرر الموافقة على توصيات اللجنة المشكّلة بصدد (مشروع إنتاج خرائط الأساس الطبوغرافي للعراق)، وإحالتها إلى الجهات المعنية ذات العلاقة، لاتخاذ اللازم بشأنها، وفقا للقانون والتعليمات النافذة.

كما وجه المجلس بإعادة ( مسودة مذكرة التفاهم بين دائرة شؤون الألغام في وزارة البيئة ودولة الإمارات العربية المتحدة) إلى وزارة البيئة / دائرة شؤون الألغام ، لتعديلها وفقا للملاحظات التي أقرّها المجلس، وإعادة عرضها في المجلس، لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، وفقاً للبيان.