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مجلس تحقيق للمسؤولين واحالة الى الامرة.. قيادة شرطة ميسان تتخذ إجراءات للحد من اطلاق النار

Category: أمـن

Date: 2022-11-11T16:18:05+0000
مجلس تحقيق للمسؤولين واحالة الى الامرة.. قيادة شرطة ميسان تتخذ إجراءات للحد من اطلاق النار

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة ميسان، اليوم الجمعة، إحالة مدراء الاقسام وأمري القواطع الى الامرة في حال حدوث إطلاق نار ضمن مناطق مسؤولياتهم.

وقالت قيادة الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن " قائد شرطة محافظة ميسان اللواء ناصر لطيف الاسدي، أصدر أمراً بإحالة مدير القسم وآمر القاطع الى الإمرة وتشكيل مجلس تحقيقي بحقه ، في حال حدوث أطلاق العيارات النارية ضمن قاطع مسؤوليته ، ويكون موقفه من اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة (خالي)".

وأضاف البيان أن "هذا الأمر يأتي بهدف الحد من جرائم إطلاق النار في المناسبات والمشاجرات والدگة العشائرية ، لينعم أبناء ميسان العزيزة دائماً بالأمن والأجواء المستقرة".

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