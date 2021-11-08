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مجلس تحقيقي لسائق "مدرعة" قام بـ"التفحيط" في شارع بالكرادة

Category: أمـن

Date: 2021-11-08T07:16:29+0000
مجلس تحقيقي لسائق "مدرعة" قام بـ"التفحيط" في شارع بالكرادة

شفق نيوز / أمر قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم بهجت، يوم الاثنين، بمعاقبة سائق مدرعة خالف التوجيهات خلال واجب الانتشار الأمني في شوارع العاصمة بغداد.

وجاء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن قائد العمليات وجه بـ"تشكيل مجلس تحقيقي بحق سائق العجلة المدرعة الذي خالف التوجيهات والضبط العسكري، والذي تم تداوله على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف البيان أن "منتسبي الجيش العراقي يتحلون بأعلى مستويات الضبط العسكري والالتزام التام بالقيافة والمظهر الجيد خلال تنفيذهم للواجبات، والذي يدل على عراقة هذا الجيش"، مشيراً إلى أن "وجود منتسب مخالف لا يمثل بقية أفراد القطعة العسكرية الملتزمة، ووفق السياقات العسكرية المخالف يعرض نفسه لقانون العقوبات العسكرية".

وشهدت العاصمة بغداد، ليل أمس الأحد، انتشار (الفرقة المدرعة التاسعة) في الجيش العراقي، وآليات خاصة بقوات تابعة لوكالة الاستخبارات، ضمن إجراءات أمنية مشددة بعد أقل من 24 ساعة على محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، بواسطة ثلاث طائرات مسيرة "مفخخة" لم تتبناه أي جهة حتى اللحظة.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن "الانتشار العسكري الذي شهدته عدد من مناطق العاصمة بغداد، يأتي لرفع حالة التأهب، تحسباً لأي طارئ".

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