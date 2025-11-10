مجلس الأمن يمنح الداخلية العراقية تصنيفاً دولياً لمراقبة الأسلحة

شفق نيوز- بغداد

منح مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، يوم الاثنين، وزارة الداخلية العراقية تصنيفاً دولياً لمراقبة الأسلحة.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها حصلت على تصنيف دولي في لجنة المعايير الدولية للرقابة على الأسلحة وفق تصنيف "MOSAIC" وهو المعيار الدولي لعمليات الرقابة والسيطرة على الأسلحة التابع إلى اللجنة الأولى بمجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة.

وبينت أنه "تم منح مساعد وكيل الوزارة لشؤون الشرطة لتنظيم الأسلحة، وسكرتير اللجنة الوطنية لحصر السلاح بيد الدولة، اللواء الحقوقي منصور علي سلطان، الحق في التقييم وفق هذا المعيار العالمي، ويعد هذا النشاط مكسباً دولياً من خلال النشاطات على المستوى الوطني والدولي ومن خلال تقييمات دولية لعمليات السيطرة وتنظيم الأسلحة وإعداد التقاير والإجراءات الحكومية".

وأكدت الوزارة أنها ماضية في عملها لتكون واحدة من المؤسسات الأمنية الرصينة التي وضعت خدمة المواطنين في أولوياتها وتبذل جهوداً استثنائية لتعزيز الأمن والاستقرار.