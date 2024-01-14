مجلس الاستخبارات الوطني يناقش "التقييم الأمني" لكركوك وعودة النازحين

شفق نيوز/ عقد مجلس الاستخبارات الوطني، اليوم الأحد، جلسته الثانية لعام 2024، برئاسة مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، وبحضور قادة المجتمع الاستخباري، وقائدي عمليات وشرطة محافظة كركوك وفقا لبيان المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي ورد لوكالة شفق نيوز.

وذكر البيان؛ أن المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها، حيث تمت مناقشة التقييم الأمني لمحافظة كركوك لعام 2023، وجرى إصدار التوجيهات والتوصيات بهذا الصدد.

ونقل البيان عن الأعرجي تأكيده، أن محافظة كركوك تمثل الطيف العراقي والتنوع الذي يقوي وحدة العراقيين، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية مستمرة بالعمل وفي جميع الظروف، من أجل جمع المعلومات وتعقب الإرهابيين.

وأشار الأعرجي، إلى أن الأجهزة الأمنية تعمل مع الأهالي لتفويت الفرصة على المجاميع الإرهابية، كما تعمل بذات الوقت على تعزيز الثقة بينها وبين المواطنين، عبر الزيارات الميدانية للقادة الأمنيين في محافظة كركوك، وبقية محافظات ومدن العراق.

وبين مستشار الأمن القومي، أن إعادة النازحين الى مناطق سكناهم أولوية حكومية وأن الأجهزة الأمنية تعمل على تأمين الحماية لهم بعد العودة، بحسب البيان.