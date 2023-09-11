مجلس الاستخبارات العراقي يوافق على مقترحات مذكرة استخبارية مع السعودية

شفق نيوز / وافق مجلس الاستخبارات العراقي، يوم الاثنين، على جميع مقترحات الملف الأول من مذكرة التفاهم بين مديرية الاستخبارات العسكرية، وهيئة الاستخبارات السعودية.

جاء ذلك خلال رئاسة مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، الجلسة العاشرة لعام 2023، لمجلس الاستخبارات الوطني، بحضور قادة مجتمع الاستخبارات العراقي، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وقدم الأعرجي، بحسب البيان، الشكر والتقدير لجميع الأجهزة الأمنية لدورها الفاعل في تأمين الزيارة المليونية (الأربعينية)، مؤكدا أن "الإشراف المباشر لرئيس الوزراء له الأثر الكبير والدافع القوي للأداء المميز للوزارات والجهات ذات العلاقة في إنجاح الزيارة".

وناقش المجلس، الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها، ومن بينها أهمية توحيد الجهود للارتقاء بمستوى الأداء لمركز المعلومات الاستخباري المشترك وآليات توحيد المعلومات الاستخبارية والأمنية.

وناقش المجلس أيضاً، مذكرة التفاهم بين مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، وهيئة الاستخبارات السعودية، وجرت الموافقة على جميع المقترحات بشأن الملف الأول من المذكرة، والتوصية بإغناء مذكرة التفاهم وتطويرها، بما يخدم الجانبين العراقي والسعودي، بحسب البيان.