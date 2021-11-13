"مجزرة ديالى" تنتهي باعتقال الجاني

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، باعتقال المتهم الذي ارتكب "المجزرة" بحق رجال الامن في وقت سابق بإحدى نواحي محافظة ديالى.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "القوات الامنية تمكنت من اعتقال متهم قتل ضابطاً ومنتسبين اثنين خلال اشتباك معهم في أطراف ناحية أبي صيدا 30كم شمال شرق بعقوبة".

وفي وقت سابق اليوم السبت، أفاد مصدر أمني في ديالى، بأن متهماً ارتكب مجزرة بحق ضابط عراقي ومنتسبين واحتجز عائلة كرهائن في أطراف ناحية أبي صيدا شمال شرق بعقوبة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "مفرزة من مكافحة الإجرام في ديالى ووفق معلومات استخبارية حددت مكان مطلوب متهم بقتل منتسب في مكافحة الإجرام قبل شهر في دار شقيقه في قرية ذيابه في أطراف ناحية أبي صيدا 30كم شمال شرق بعقوبة، وبعد مداهمتها للمنزل اشتبكت مع المطلوب، ما اودى بحياة ضابط برتبة رائد مع اثنين من المنتسبين في مكافحة الإجرام".

وأكد المصدر أن "المطلوب احتجز عائلة شقيقه في المنزل وان الأجهزة الأمنية تطوق المنزل حاليا".