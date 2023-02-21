مجزرة ديالى الجديدة .. مذكرات قبض وتدابير لتفادي الإنتقام وذوو الضحايا يعتصمون بالجنازات

شفق نيوز/ أفاد مسؤول امني في محافظة ديالى، يوم الثلاثاء، بإتخاذ تدابير وإجراءات أمنية مشددة لاحتواء أزمة حادثة "الجيايلة" في أطراف قضاء الخالص والتي خلفت 11 مدنيا بين ضحية ومصاب فيما أصدرت الاجهزة المختصة مذكرات قبض بحق المتهمين بالحادثة.

تعزيزات عسكرية واستنفار

وذكر ضابط في شرطة ديالى لوكالة شفق نيوز، أن تعزيزات من الشرطة والجيش انتشرت بين قريتي (البو بالي والجيايلة) لمنع وقوع اي رود افعال انتقامية او مجازر اخرى على خلفية حادثة امس.

واكد، ان الاوضاع في قرية (الجيايلة والبو بالي) تحت السيطرة الامنية المطلقة، مشيرا الى وصول وفد امني من بغداد لتقصي الحقائق حيال الحادث اتخاذ التدابير اللازمة.

مذكرات قبض

وافاد مصدر محلي في ديالى ايضا بصدور مذكرات قبض بحق المتهمين بالحادثة، وان قوات الامن تواصل مطاردة المتهمين بالتنسيق بين التشكيلات الامنية.

واضاف ان حادثة الجيايلة جنائية وبعيدة عن أي أبعاد إرهابية، فيما يؤكد سكان محليون وشهود عيان انها رد فعل انتقامي لحادث (البو بالي) قبل اشهر عدة والتي راح ضحيتها اكثر من 10 مدنيين بين ضحية ومصاب.

رفض دفن الضحايا

الى ذلك اكد مراسل شفق نيوز، ان ذوي ضحايا مجزرة الجيايلة اعتصموا حاملين جثث الضحايا امام محافظة ديالى، رافضين دفنهم لحين القبض على المتورطين في المجزرة.

فيما اثمرت وعودا من الحكومة المحلية والقيادات الامنية بانسحاب المعتصمين ونقل جثامين الضحايا الى المقابر لدفنهم، مشددين على كشف خيوط الجريمة أمام الرأي العام.

تضارب نيابي

وأفرزت حادثة الجيايلة ردود أفعال سياسية واسعة وتبادل اتهامات طائفية بين ساسة ونواب ديالى.

من جهتهم عدوا أعضاء في مجلس النواب من المكون السني، الحادثة "تأجيجا طائفيا وضعفا امنيا وانتقاما لامبرر له" يسعى لاعادة الحرب الطائفية ومسلسل النزوح من جديد.

فيما اعتبرت القيادات الحكومية في ديالى ونواب شيعة، الحادثة نزاعا عشائريا بعيد عن اي دوافع طائفية او انتقامين، متهمين بعض الأطراف السنية باستغلال الحادثة للإستقطاب الطائفي المجتمعي والترويج الانتخابي.

زيارة عاجلة

في هذا الصدد زار وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عادل عباس الخالدي محافظة ديالى على راس وفد امني.

وفور وصوله عقد اجتماع للقادة الأمنيين في مقر قيادة الشرطة واستمع لايجاز عن الوضع الامني الراهن في المحافظة والوقوف على ملابسات الحادث الذي وقع يوم امس والاشراف المباشر على اللجنة التحقيقية التي شكلت بهذا الصدد.

وعلى هامش زيارته زار الوكيل قسم شرطة الخالص ومركز شرطة التحويلة ملتقياً بضباطه ومنتسبيه، مشدداً على العمل على توفير الامن والاستقرار وسلامة المواطنين ضمن قاطع المسؤولية.

توجيه من البرلمان

بدوره وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، لجنة الامن والدفاع بإجراء تحقيق في الخروقات الأمنية التي وقعت في محافظة ديالى ومنطقة الطارمية من اجل وضع حد لتلك الحوادث.

وأبلغ مصدر برلماني وكالة شفق نيوز، بأن مجلس النواب يناقش حالياً التطورات الأمنية في محافظة ديالى.

وذكر المصدر أن المجلس سيشكل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق بالاحداث الاخيرة في قرية الجيايلة وسيعمل مجلس النواب على استضافة وزير الدفاع والداخلية والقادة الأمنيين خلال اليومين المقبلين.

وشهدت قرية"الجيايلة" في اطراف قضاء الخالص 18 كم شمال شرق بعقوبة امس الاثنين مجزرة بشرية بعد هجوم مجموعة من المسلحين على مدنيين كانوا متواجدين في مزرعتهم عند حدود قرية البو بالي فيما اكدت قوات الامن ان الحادثة نزاعات عشائرية قديما .