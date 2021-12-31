مجزرة جبلة تطيح بقائد شرطة بابل

شفق نيوز/ اعفى وزير الداخلية عثمان الغانمي يوم الجمعة، قائدة شرطة محافظة بابل من منصبه على خلفية "مجزرة جبلة".

وأبلغ مصدر وكالة شفق نيوز؛ أن وزير الداخلية أعفى قائد شرطة بابل اللواء علي هلال الشمري من منصبه وإحالته إلى التحقيق.

وأضاف المصدر؛ أن الغانمي وجه بتشكيل لجنة تحقيقية مختصة للتحقيق مع القوة التي نفذت الواجب في هذا الحادث وتكون هذه اللجنة ساندة للتحقيق القضائي.

ووجه وزير الداخلية؛ مديرية الأدلة الجنائية بالاسراع في تقديم نتائجها في ملف هذا الحادث.

واشار المصدر؛ إلى تكليف اللواء خالد تركي معاون قائد الشرطة المقال بمهام تمشية امور قيادة شرطة بابل.

وقُتل ما لا يقل عن 19 شخصا في بلدة "جبلة" شمالي محافظة بابل في حادث ما يزال يكتنفه الغموض جراء تضارب الروايات الأمنية بشأنه.

وتقول الرواية الرسمية لخلية الإعلام الأمني العراقي إن "القوات الامنية قامت بملاحقة متهمين اثنين بالإرهاب في منطقة جبلة شمالي محافظة بابل وبعد تضييق الخناق عليهما قاما بفتح النار العشوائي على القوات الامنية ما ادى الى إصابة عدد من أفراد القوة المنفذة للواجب التي شرعت بفتح تحقيق على خلفية العثور على عدد من جثث لمواطنين في منزل بالمنطقة انفا".