مجرزة عشائرية جنوب الموصل.. "الخال" يصفي أبناء شقيقته

شفق نيوز/ ‏افاد مصدر امني في نينوى، يوم الثلاثاء، بمقتل أربعة أشخاص إثر نزاع عشائري جنوب الموصل مركز المحافظة، مبينا أن ومن بين الضحايا اثنين من أبناء شقيقة الجاني.

‏وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "نزاعا عشائريا قديماً تجدد عصر اليوم في قرية النداس بناحية الشورة (جنوب الموصل) ما اسفر عن مقتل أربعة أشخاص بإطلاق نار".

‏وأوضح المصدر، أن "اثنين من القتلى أبناء شقيقة الجاني الذي تطارده الشرطة لإلقاء القبض عليه، وقتيل اخر هو عمهم"، مبينا أن "شرطة نينوى فتحت تحقيقا حول الموضوع الذي تبين بأنه بسبب خلاف قديم لكنه تجدد إثر الصراع على المواشي والمزروعات في تلك المنطقة".