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هجوم بـ7 صواريخ يستهدف قاعدة "عين الأسد" (تحديث)

Category: أمـن

Date: 2021-07-07T09:53:16+0000
هجوم بـ7 صواريخ يستهدف قاعدة "عين الأسد" (تحديث)

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان بتعرض قاعدة عين الأسد العسكرية في محافظة الانبار غربي العراق إلى قصف صاروخي يوم الأربعاء.

وأبلغ أحد المصدرين وكالة شفق نيوز، بأن "7 صواريخ سقطت داخل قاعدة عين الأسد وفي محيطها، دون وقوع إصابات بشرية".

وأضاف أن "الصواريخ أطلقت من منطقة المؤسسة بناحية البغدادي التابعة لقضاء هيت غربي الأنبار".

وأشار المصدر إلى أن القوات الأمريكية ردت على مصدر إطلاق الصواريخ وأحرقت السيارة التي انطلقت منها.

وقال مصدر أمني آخر، إن "قوات التحالف نفذت هجوما بالصواريخ على المنطقة التي تم إطلاق الصواريخ منها، ما أسفر عن احتراق أربعة منازل".

وتتعرض القاعدة، التي تستضيف جنودا أمريكيين، إلى هجمات متكررة كان آخرها هجوم بثلاثة صواريخ أول أمس الاثنين، دون وقوع إصابات.

ويأتي هذا الهجوم غداة هجوم بطائرة مسيرة مفخخة استهدفت مطار أربيل.

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