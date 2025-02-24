مجدداً.. شعار "داعش" على جدران بغداد (صور)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بالعثور على رسومات لتنظيم "داعش" الإرهابي على جدران مدرسة جنوب شرق العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن رسومات لراية تنظيم داعش الإرهابي بالصبغ الأسود ضبطت على جدران مدرسة حليمة السعدية في منطقة جسر ديالى، جنوب شرق بغداد.

وأوضح المصدر أن التحقيقات تشير إلى أن من قام بهذا الفعل هو فتى (تولد عام 2008)، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية بدأت بعمليات البحث والتحري عنه بعد أن تم مسح الرسومات من الموقع.

وفي وقت سابق من كانون الأول الماضي، كانت القوات الأمنية قد رصدت في منطقة الزعفرانية جنوب شرقي بغداد عبارات تمجد تنظيم "داعش" الإرهابي على جدران إحدى المدارس، حيث قامت فورًا بمسح العبارات وبدأت التحقيقات بمراجعة كاميرات المراقبة لكشف هوية الفاعل.

وفي الشهر ذاته، تم اكتشاف علم "داعش" مرفوعًا على بوابة إحدى مدارس قرية "خالد" في داقوق جنوبي كركوك، حيث تم تطويق المنطقة وبدء عمليات بحث وتفتيش للقبض على المنفذين، فضلا عن حادثة مماثلة وقعت في قضاء الحويجة وتم القبض على المنفذين من قبل الحشد الشعبي.