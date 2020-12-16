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مجددا .. تفجير يستهدف متجراً للمشروبات الكحولية في بغداد

Category: أمـن

Date: 2020-12-16T04:10:28+0000
مجددا .. تفجير يستهدف متجراً للمشروبات الكحولية في بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مسؤول صباح اليوم الاربعاء بتفجير قنبلة محلية الصنع على متجر لبيع المشروبات الكحولية وسط بغداد في مشهد بات يتكرر بشكل لافت خلال الاسابيع الاخيرة في العاصمة العراقية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من مخزن لبيع المشروبات الكحولية ضمن منطقة الكرادة وسط بغداد انفجرت فجر اليوم مخلفةً اضرارا مادية دون اصابات تُذكر.

وتزايدت في الآوانة الأخيرة استهداف مخازن ومحال بيع المشروبات الكحولية في بغداد، وعلى ما يبدو ان هذه الهجمات تحمل بصمات متشددين اسلاميين شيعة.

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