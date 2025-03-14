مجددا.. انتشار أمني بمحيط السفارة السورية في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بانتشار أمني كثيف في محيط السفارة السورية ببغداد، فيما رجح أن يكون لتأمين زيارة وزير الخارجية السوري.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوات حفظ القانون، انتشرت بوجدات إضافية لتعزيز الوحدات المتواجدة بهدف حماية محيط السفارة السورية في منطقة المنصور غربي بغداد".

وأضاف أنه "من المتوقه أن يكون هذا الانتشار لتأمين زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الى السفارة".

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت قبل قليل، عن اعتقال متهم بالتحريض على التظاهر أمام السفارة السورية ببغداد وإثارة أعمال شغب.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، وبناء على موافقات قضائية، تمكنت مفارز استخبارات ومكافحة إرهاب الرصافة في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، من القاء القبض على متهم قام بالتحريض على التجمهر أمام السفارة السورية في منطقة المنصور ببغداد وإثارة أعمال شغب هناك".

ووصل اليوم الجمعة، وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى العاصمة بغداد، وأجرى لقاءات مع رؤساء الجمهورية ومجلس الوزراء والبرلمان، وعقد مؤتمرا صحفيا مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين.

وكانت قوات الأمن العراقية، طوقت مساء أمس الخميس، مبنى ومحيط السفارة السورية في منطقة المنصور ضمن العاصمة بغداد، في إجراء هو الثاني من نوعه خلال يومين.

وأخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، بأن "قوات حفظ القانون توجهت مساء اليوم إلى منطقة المنصور لتأمين الحماية اللازمة لمحيط ومبنى السفارة السورية".

وأوضح المصدر، أن الإجراء يأتي "بعد ورود معلومات استخباراتية بوجود مجاميع يحاولون التظاهر أمام السفارة السورية، وجرى اتخاذ خطوة التأمين تحسباً لوقوع أي طارئ".

وكانت القوات الأمنية قد انتشرت في محيط السفارة السورية بالعاصمة بغداد، يوم الثلاثاء الماضي، كإجراء احترازي تحسبًا لأي طارئ، قبل أن تقرر الانسحاب بعد تقييم الوضع الأمني وضمان استقراره.