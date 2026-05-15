مجدداً.. اغتصاب طفلة في بغداد والأمن يعتقل الجناة

أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الجمعة، بالقبض على شخصين متهمين باغتصاب طفلة في منطقة سويب جنوب غربي العاصمة، وذلك بعد أيام من جريمة مماثلة شهدتها منطقة الدسيم شرقي العاصمة بحق طفلة وفتاة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "قوة أمنية تمكنت من إلقاء القبض على شخصين بعد قيامهما باغتصاب فتاة من مواليد 2015 (11 عاماً) ضمن منطقة سويب"، مشيراً إلى إيداع المتهمين التوقيف وفتح تحقيق بالحادثة.

وجاءت هذه الحادثة بعد 5 أيام من تعرض طفلة (4 سنوات) وفتاة (15 عاماً) للاغتصاب بعد اختطافهما وتعنيفها في منطقة الدسيم شرقي بغداد، فيما توفيت الطفلة الأربعاء الماضي، وأعلنت القوات الأمنية القبض على ثلاثة متهمين بالحادثة.