استهداف جديد لرادار البصرة وآخر في قاعدة الإمام علي في ذي قار

شفق نيوز- البصرة/ ذي قار

أفادت مصادر أمنية، مساء اليوم السبت، بتعرض الرادار في قيادة عمليات البصرة لاستهداف ثان عبر طائرة مسيرة، في وقت تعرضت فيه قاعدة الإمام علي في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار لهجوم بطائرتين مسيرتين.

وذكر مصدر أمني في البصرة (أقصى جنوب العراق) لوكالة شفق نيوز، أن "الرادار في قيادة عمليات المحافظة تعرض لاستهداف ثان من قبل طائرة مسيرة".

وفي السياق أبلغ مصدر أمني في ذي قار الوكالة، بـ" استهداف قاعدة الإمام علي بالناصرية بطائرتين مسيرتين"، مشيراً إلى عدم تسجيل خسائر بشرية.

وأوضحت المصادر، أن الاستهدافات في البصرة وذي قار "لا يُستبعد أن تكون من قبل أذرع إيران في العراق".

وكانت خلية الإعلام الأمني في العراق، أكدت مساء السبت، إصابة جندي بجروح إثر استهداف موقع عسكري بمحافظة البصرة من قبل "طائرات مسيرة مجهولة".

وكان مصدر أمني أبلغ وكالة شفق نيوز، مساء السبت، بـ"استهداف رادار في قيادة عمليات البصرة من قبل طائرة مسيرة"، مبيناً أن "الاستهداف لم يحدث أي أضرار".

ويأتي هذا الاستهداف في وقت تشن فيه إسرائيل وأميركا ضربات مشتركة ضد إيران تستهدف ما وصفته بتفكيك جهاز الأمن الإيراني، وسط توقعات أن تكون العمليات واسعة النطاق.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات في وسط طهران وتصاعد دخان كثيف قرب المجمع الحكومي في منطقة باستور، مع تقارير عن سقوط صواريخ في محيط مناطق حيوية، وانقطاع جزئي للاتصالات، وإغلاق المجال الجوي الإيراني حتى إشعار آخر، من دون إعلان رسمي عن حجم الخسائر.