مجاميع مسلحة تستهدف مقار حزب الدعوة في ثلاث محافظات

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بأن مجاميع مسلحة "مجهولة" استهدفت مقراً لحزب الدعوة وسط محافظة النجف، وذلك بعد هجومين استهدفا مقار الحزب في محافظتي واسط والبصرة.

وأخبر مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن هجوماً مسلحاً من قبل مجاميع مجهولة استهدف، صباح اليوم، مقرا لحزب الدعوة الإسلامية في شارع الجنسية وسط مدينة النجف مركز المحافظة.

وأوضح المصدر، أن الاستهداف حصل بواسطة عبوة ناسفة، مشيراً إلى أن المقر المستهدف كان عبارة عن غرفة حماية لحرس الحزب، دون التسبب بأضرار بشرية باستثناء المادية منها.

وبحسب المصدر، فأن مجاميع كانت قد هاجمت مقرات حزب الدعوة في البصرة ليومين متتالين، فيما هاجمت مجاميع أخرى مقراً للحزب في مدينة الكوت مركز محافظة واسط.

من جهته استنكر حزب الدعوة الاسلامية، ما وصفه "الاعتداءات" ضد جملة من مكاتبه ومرشحيه في بعض المحافظات، عاداً اياها "أعمالاً تندرج في إطار الإخلال بالسلم الأهلي وترهيب الآمنين".

وتفيد الأنباء بأن الحزب قرر إغلاق مقراته، وذلك قبيل انتخابات مجالس المحافظات المقررة في 18 من الشهر الجاري.