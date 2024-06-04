مجاميع مجهولة تقتح مبنى شركة يعتقد انها امريكية جنوبي بغداد (تحديث)

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني يوم الاثنين بقيام مجاميع مجهولة باقتحام مبنى إحدى الشركات جنوبي العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن مجاميع مجهولة تتجمع امام شركة المرموقة للمقاولات والتجارة العامة يعتقد انها امريكية ضمن منطقة عويريج الصناعية جنوبي العاصمة، مشيرا الى ان المجاميع قامت باقتحام الباحة الخارجية للشركة وقامت بتحطيم كاميرات المراقبة.

وأضاف المصدر؛ ان القوات الامنية شددت من اجراءاتها ضمن المنطقة في محاولة منها لثني المجاميع عن اقتحام الشركة.

وشهدت منطقة شارع فلسطين شرقي العاصمة بغداد مساء أمس توتراً امنياً بعد بعد إقدام مجاميع على اغلاق مطاعم امريكية وقاموا بكسير محتوايته، مما دعا القوات الأمنية لإطلاق النار في الهواء في محاولة لاحتواء الموقف.

وبهذا الخصوص أعلنت وزارة الداخلية عن وقوع حوادث تخريب ورمي عبوات محلية الصنع في بغداد طالت كلا من مطعم KFC ومطعم تشيلي هاوس ليز ومعهد كامبردج ضمن منطقة شارع فلسطين ومطعم KFC‏ وشركة كتربلر في منطقة الكرادة بالجادرية، من قبل أشخاص يستقلون عجلات ودراجة نارية.

وقالت إنها اعتقلت بعض المهاجمين وهم ينتمون لأحد الأجهزة الأمنية.

وكانت واشنطن قد أدانت الأسبوع المنصرم سلسلة الهجمات التي استهدفت الشركات والمطاعم، وطالبت الحكومة العراقية بتحقيق شامل.

وتقول منصات على التواصل الاجتماعي تدعم المهاجمين، إن ذلك يأتي احتجاجًا على الدعم الأمريكي لإسرائيل في حربها مع حماس في غزة.