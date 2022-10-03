"متأثرا بجروحه البليغة".. وفاة منتسب بالحشد جراء انفجار قذيفة هاون في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني يوم الاثنين، بوفاة منتسب بالحشد متأثرا بجراحه جراء خلل فني تسبب بانفجار قذيفة هاون في أطراف ناحية قره تبه شمال شرقي المحافظة .

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن منتسبا في لواء 24 من الحشد الشعبي توفي جراء إصابات بليغة تعرض لها خلال ممارسة أمنية باستخدام أسلحة الهاونات ما تسبب بانفجار قنبرة بسبب خلل فني في أطراف ناحية قره تبه (113 كم شمال شرق بعقوبة).

وأضاف أن المنتسب توفي في المستشفى بعد فشل جميع الجهود الطبية لإنقاذه فيما يرقد منتسب آخر في العناية المركزة.

وفي وقت سابق الاثنين أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ ان عنصرين من الحشد – لواء 24 اصيبا بجروح بخلل فني خلال اختبار تجريبي لأسلحة الهاونات في نقطة "سلوم" في اطراف ناحية قره تبه 113 كم شمال شرق بعقوبة

وترابط قوات اللواء 24 من الحشد الشعبي في مناطق عدة من ديالى أبرزها القواطع الساخنة في محيط الوحدات الإدارية.