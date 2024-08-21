متأثراً بجراحه.. وفاة أحد الزوار المصابين بالنزاع العشائري في النجف

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة النجف، مساء اليوم الأربعاء، وفاة أحد الزوار الذين أصيبوا بالنزاع العشائري الذي اندلع في وقت سابق، مؤكدة في الوقت نفسه فرض سيطرتها على الأوضاع.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن النزاع العشائري أدى إلى مقتل شخص بالنزاع العشائري الذي اندلع في منطقة الزركَة شمالي قضاء الكوفة.

وأكد قائد شرطة محافظة النجف اللواء علاء جابر هاشم، إلقاء القبض على خمسة متهمين في هذه المشاجرة التي وقعت بين طرفين، مبيناً أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع المتهمين في هذا الحادث وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، أبلغ مصدر أمني في النجف وكالة شفق نيوز، بإصابة ستة من زوار الأربعينية بشجار مسلح عنيف بين أفراد عشيرتين على طرائق الزائرين في مركز المحافظة.

وذكر المصدر أن "الشجار اندلع بين أفراد عشيرتين بمنطقة الزرگة بقضاء الكوفة مركز محافظة النجف، على طريق الزائرين المتوجهين نحو كربلاء، وأدى لإصابة ستة زوار أربعة عراقيين واثنين إيرانيين، وتسبب بإثارة الرعب بين الزوار المتبقين".

وبين المصدر، أن "القوات الأمنية توجهت على الفور لمكان الحادث من أجل إخماد الشجار المسلح واعتقال المتسببين به"، مؤكداً أنه "تم اعتقال عدد من طرفي النزاع المسلح".