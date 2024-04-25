"متهم خطير".. الإطاحة بـ"متعدد الشخصيات" بحوزته 20 هوية مزيفة جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، بان القوات الامنية اعتقلت متهما بحوزته 20 هوية مزيفة بحوزته والاف الدولارات جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية اوقفت متهما بعد مطاردته في المنطقة الواقعة بين قضاء الجبايش وناحية المنار جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة، حيث عثر بحوزته على 20 مزيفة باسمه تنتمي لمؤسسات حكومية متعددة، فضلا عن العثور بحوزته على و(5) أشرطة حبوب غير معروفة النوع، و(2) كيس صغير الحجم بداخلها مادة بيضاء اللون غير معروفة، وقلم جاف بداخله حبوب غير معروفة".

وتابع المصدر، كما ان" المتهم المعتقل عثر بحوزته أيضا على مادة حمراء اللون على شكل (قلم طباشير) بطول 4 سم و (3) أمبولات مختلفة، ومبلغ من المال يقدر بــ2000 دولار أمريكي، و290 الف دينار عراقي، حيث تمت إحالته إلى الجهات المختصة".