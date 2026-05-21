متهم بجريمة قتل قبل 21 عاماً.. شرطة بابل تقبض على "الميت الحي"

شفق نيوز- بابل

أعلنت شرطة محافظة بابل، اليوم الخميس، القبض على متهم متخفٍ ادعى الوفاة، بعد أن أقدم على قتل امرأة عام 2005، وذلك إثر اكتشاف أن وثائق وفاته كانت مزورة، ما قاد إلى اعتقاله في العاصمة بغداد وإنهاء سنوات من التخفي.

وذكرت قيادة شرطة بابل، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن القضية تعود إلى جريمة قتل امرأة ضمن قاطع سدة الهندية غربي المحافظة، حيث أُغلق الملف عام 2019 بعد ورود معلومات رسمية تفيد بوفاة المتهم، استناداً إلى صورة قيد وفاة صادرة من دائرة صحة الفلوجة.

وأضافت أن تحريات ومعلومات استخبارية لاحقة كشفت أن وثائق الوفاة مزورة، وأن المتهم لا يزال على قيد الحياة ومتوارياً عن الأنظار، قبل أن يتم تحديد مكانه في قضاء المحمودية جنوبي بغداد.

وأوضحت القيادة أن القضاء أصدر أمراً بالقبض على المتهم وفق المادة 406/1/أ، لتتمكن قوة أمنية مشتركة من اعتقاله داخل قضاء المحمودية، مشيرة إلى أنه انهار أثناء التحقيق واعترف بتنفيذ الجريمة التي وقعت عام 2005 على خلفية خلافات عائلية تتعلق بالمجنى عليها وزوجها، وهو شقيق المتهم.

ولفتت إلى أن التحقيقات كشفت أيضاً عن تورط شقيق المتهم، زوج المجنى عليها، في تزوير وثيقة الوفاة بهدف إغلاق الملف وإبعاد الشبهات عن المتهم وإفلاته من العقوبة.

وأكدت قيادة الشرطة أن كشف الدلالة أُجري بحضور الجهات المختصة وجاء مطابقاً للاعترافات والأدلة، مشددة على أن "العدالة قد تتأخر لكنها لا تسقط بالتقادم، وأن يد القانون ستصل إلى المطلوبين مهما طال الزمن".