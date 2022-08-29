سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

متهم بالإرهاب يفر من سجن بديالى وشقيقه يسلمه للقوات الامنية

Category: أمـن

Date: 2022-08-29T15:35:56+0000
متهم بالإرهاب يفر من سجن بديالى وشقيقه يسلمه للقوات الامنية

شفق نيوز/ كشف مصدر مسؤول في محافظة ديالى اليوم الاثنين، حقيقة ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي عن هرب أحد المتهمين بالإرهاب من مركز احتجاز امني في ناحية العظيم شمالي ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز؛ ان "احد المتهمين بالإرهاب بسبب أقاربه تم احتجازه في مركز شرطة العظيم وبسبب المخاوف تمكن من الهرب من مركز الشرطة اليوم لكن سرعان ما أعاده شقيقه إلى الأجهزة الأمنية وسلمه الى مركز الاحتجاز لعدم وجود أدلة تدينه بالإرهاب وإثبات براءته من أي تهم إرهابية".

وبين المصدر؛ ان المتهم  تم تبرئته من تهم الإرهاب وافرج عنه وهو بعيد عن أي شبهات إرهابية أو أمنية"، مشيرا الى ان "التحقيقات الأمنية تجري بمهنية ما دفع ذويه الى تسليمه وبموافقته".

related

معلومات جديدة عن مجزرة ديالى .. داعش شن الهجوم من ثلاثة محاور ولم ينجُ سوى جندي

Date: 2022-01-21 12:22:46
معلومات جديدة عن مجزرة ديالى .. داعش شن الهجوم من ثلاثة محاور ولم ينجُ سوى جندي

هجوم ثان خلال ساعات.. داعش يمطر قرية عراقية بقذائف الهاون

Date: 2020-10-05 16:20:41
هجوم ثان خلال ساعات.. داعش يمطر قرية عراقية بقذائف الهاون

طيران الجيش ينهي اشتباكاً عنيفاً بين داعش والجيش العراقي واعادة فتح طريق حيوي

Date: 2021-10-03 18:48:33
طيران الجيش ينهي اشتباكاً عنيفاً بين داعش والجيش العراقي واعادة فتح طريق حيوي

كم عدد الدواعش في حوض ملتهب بديالى؟ مصدر يكشف ذلك

Date: 2022-05-09 19:31:17
كم عدد الدواعش في حوض ملتهب بديالى؟ مصدر يكشف ذلك

ديالى تغلق الطريق أمام "بؤر الخطف" عاماً كاملاً

Date: 2022-02-11 09:48:55
ديالى تغلق الطريق أمام "بؤر الخطف" عاماً كاملاً

إصابة اثنين من مكتب سليم الجبوري بهجوم مسلح في ديالى

Date: 2021-05-27 20:30:47
إصابة اثنين من مكتب سليم الجبوري بهجوم مسلح في ديالى

عبد المهدي والمهندس في ديالى وانطلاق عملية امنية لملاحقة فلول داعش

Date: 2019-08-05 07:08:56
عبد المهدي والمهندس في ديالى وانطلاق عملية امنية لملاحقة فلول داعش

مجهولون يسطون على محل صيرفة لمسؤول محلي سابق ويصيبون ابنه

Date: 2022-02-26 17:37:13
مجهولون يسطون على محل صيرفة لمسؤول محلي سابق ويصيبون ابنه