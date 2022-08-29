متهم بالإرهاب يفر من سجن بديالى وشقيقه يسلمه للقوات الامنية

شفق نيوز/ كشف مصدر مسؤول في محافظة ديالى اليوم الاثنين، حقيقة ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي عن هرب أحد المتهمين بالإرهاب من مركز احتجاز امني في ناحية العظيم شمالي ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز؛ ان "احد المتهمين بالإرهاب بسبب أقاربه تم احتجازه في مركز شرطة العظيم وبسبب المخاوف تمكن من الهرب من مركز الشرطة اليوم لكن سرعان ما أعاده شقيقه إلى الأجهزة الأمنية وسلمه الى مركز الاحتجاز لعدم وجود أدلة تدينه بالإرهاب وإثبات براءته من أي تهم إرهابية".

وبين المصدر؛ ان المتهم تم تبرئته من تهم الإرهاب وافرج عنه وهو بعيد عن أي شبهات إرهابية أو أمنية"، مشيرا الى ان "التحقيقات الأمنية تجري بمهنية ما دفع ذويه الى تسليمه وبموافقته".