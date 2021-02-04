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متهم بالإرهاب.. مسؤول محلي يسلم نفسه للسلطات في الأنبار

Category: أمـن

Date: 2021-02-04T20:48:10+0000
متهم بالإرهاب.. مسؤول محلي يسلم نفسه للسلطات في الأنبار

شفق نيوز/ كشف مسؤول محلي بارز في ديوان محافظة الانبار غربي العراق، يوم الخميس، عن إلقاء القبض على مسؤول محلي سابق في المحافظة بعد تسليم نفسه في مدينة الرمادي على خلفية اتهامات تتعلق بالإرهاب.

وقال المصدر المسؤول لوكالة شفق نيوز، إن "السلطات الأمنية ألقت القبض على قائممقام قضاء عنه السابق، سعيد فياض، في مدينة الرمادي مركز المحافظة". 

وأضاف أن " فياض، قام بتسليم نفسه إلى السلطات في الرمادي، بعد عمليات بحث وتحر للقبض عليه منذ ما يقارب الشهر".

وبين المصدر، أن "سعيد فياض قام فر من المحافظة بعد ورود معلومات استخبارية تفيد بتورطه في عمليات إرهابية نفذت بتوجيه منه في قضاء عنه".

وأشار إلى أنه "كان واحدا من القياديين في حركة حماس العراق (الحزب الإسلامي)".

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