متهمان بالقتل والاغتصاب يهربان من سجن وسط بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الجمعة، بتمكن اثنين من نزلاء سجن الأحداث أحدهما متهم بالقتل والآخر بالاغتصاب، من التسلل والفرار إلى جهة مجهولة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المتهمين كانا موقوفين على ذمة قضيتي قتل واغتصاب، كل على حدة، واستطاعا الهرب من قسم الصبيان في سجن الأحداث عن طريق التسلل عبر مفرغة الهواء وصولاً إلى سطح القسم ومن ثم الفرار خارج السجن".

وأضاف أن "الأجهزة الأمنية باشرت بعملية البحث عنهما مع فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة".