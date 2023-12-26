"متفحمتان قرب سيارتهما".. العثور على جثتي صيادين كويتيين فقد اثرهما في العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني، يوم الثلاثاء، بالعثور على جثتي صيادين كويتيين فقد اثرهما في العراق، امس الاثنين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الامنية عثرت على جثث الصيادين الاثنين الكويتيين متفحمتين بالقرب من عجلتهما في احد اقضية بيجي في صلاح الدين".

واشار المصدر الى ان "الصياديين الاثنين دخلا عن طريق فيزا سياحية، وذهبا مع مجموعة "گروب" مؤمن من قبل القوات الامنية المرافقة للصيادين البقية".

ولفت المصدر الى ان "الصيادين قاما بترك الكويتين الاثنين الى ان تم اختطافهما والعثور على جثثهما متفحمة بالقرب من عجلتهما".

وامس الاثنين، تعرض صيادون كويتيون إلى الاختطاف في الجزيرة الواقعة بين محافظتي صلاح الدين والأنبار، وذلك بعد مهاجمة عجلتهم بقذائف "آر.بي.جي".

وبحسب المعلومات التي وردت لوكالة شفق نيوز، فإن الصيادين جرى اختطافهم مساء أمس الأحد، أثناء تواجدهم في البادية شمال غرب محافظة الأنبار، وذلك بعد أن تعرضت إحدى العجلات نوع (تويوتا لاندكروز بيضاء اللون) تحمل اللوحة 18376 الكويت، إلى هجوم بصاروخ قاذفة نوع RBG7. وتفيد المعلومات، بأن "العجلة كان بداخلها صيادان كويتيان وهم (أنور جليدان الظفيري - فيصل جابر المطيري)، وأدى الهجوم إلى احتراق العجلة بالكامل ومصيرهم ما يزال مجهولاً"، وفق شهود عيان كانوا متواجدين على مقربة من مكان الحادث. وعلمت وكالة شفق نيوز، أن "الصيادين المذكورين أعلاه كانوا ضمن حدود قاطع قيادة عمليات صلاح الدين المحاذية لقاطع جزيرة شمال غرب الأنبار، ضمن منطقة (شمال غرب بحيرة الثرثار - منطقة بيوت خليفة حسب الاحداثيات - مسافة 50 كلم تقريباً عن غرب ناحية الصينية - قضاء بيجي - محافظة صلاح الدين)". وبموجب الموقف أعلاه، صدرت أوامر عاجلة من قيادة العمليات المشتركة، بإخلاء الصيادين فوراً من قاطع غرب محافظة صلاح الدين وقاطع محافظة الأنبار، اعتباراً من اليوم 25-12-2023، وباشرت تشكيلات طيران الجيش والطائرات المسيرة التابعة إلى وزارة الدفاع، بعمليات مسح جوي، بحثا عن الصيادين الكويتيين المفقودين.