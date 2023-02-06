متعاطو مخدرات يهاجمون نقطة تفتيش جنوب بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، باعتقال متهمين اثنين من اصل اربعة هاجموا احدى نقاط التفتيش، جنوبي بغداد، بقنبلة يدوية بعد ايقافهم للاشتباه بهم، فيما عثرت القوات الأمنية على مواد تعاطي مخدرات كانت بحوزتهم.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إنه "اثناء تفتيش العجلات الداخلة إلى محافظة بغداد من مدخلها الجنوبي وتحديدا ضمن ناحية اليوسفية في (سيطرة 75) تم الاشتباه بعجلة مدنية بداخلها 4 أشخاص".

واضاف المصدر ولدى محاولة طلب مستمسكاتهم قاموا برمي رمانة يدوية وادى انفجارها داخل شاخص التفتيش إلى إصابة مفوض منسوب لمكتب استخبارات شؤون السيطرات ومنتسب آخر"، مبينا أنه "تم القبض على 2 منهم فيما لاذ البقية بالفرار".

واوضح المصدر انه "تم تفتيش المنطقة وتم العثور على العجلة ضمن سريع الدورة وعثر بداخلها على أجهزة تعاطي مخدرات".

وفي السياق ذاته قال المصدر إن "اشتباكات مسلحة وقعت قوات من الفرقة الخامسة للشرطة الاتحادية وتاجر مخدرات بعد محاصرته في منزله الواقع في قطاع 31 بمدينة الصدر شرقي بغداد، مبينا أن الاشتباكات استمرت أكثر من ساعة استخدم فيها أسلحة خفيفة ومتوسطة".

وأضاف المصدر ان "قوات الشرطة الاتحادية تمكنت من إصابة المطلوب للقضاء وقتله في منزله".