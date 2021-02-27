سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

متظاهرون غاضبون يقطعون شارعا وسط الديوانية

Category: أمـن

Date: 2021-02-27T18:26:50+0000
متظاهرون غاضبون يقطعون شارعا وسط الديوانية

شفق نيوز/ قطع عشرات المتظاهرين الغاضبين مساء السبت شارعا رئيسيا وسط مدينة الديوانية احتجاجا على سقوط قتلى وجرحى من زملائهم في الناصرية جنوبي العراق، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "العشرات من المتظاهرين قطعوا شارع الحكيم وسط الديوانية بالإطارات المشتعلة، تضامناً مع متظاهري الناصرية".

وتواصلت الاحتجاجات، السبت، في الناصرية لليوم السادس على التوالي رغم تكليف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، امس الجمعة، رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي محافظا لذي قار بدلا عن ناظم الوائلي.

إلا أن المتظاهرين في ذي قار رفضوا تكليف الأسدي، وطالبوا بتسمية شخصية تتمتع بالكفاءة.

وخلفت أحداث الناصرية ٩ قتلى من المتظاهرين إضافة إلى مئات الجرحى بين المحتجين وأفراد الأمن.

related

اخلاء سبيل صحفي بعد ساعات من اختطافه جنوبي العراق

Date: 2019-11-18 21:09:15
اخلاء سبيل صحفي بعد ساعات من اختطافه جنوبي العراق

ناشطون يتداولون تسجيلا فيديويا لسقوط ضحية في احتجاجات بالبصرة

Date: 2020-11-06 16:25:57
ناشطون يتداولون تسجيلا فيديويا لسقوط ضحية في احتجاجات بالبصرة

تضمنت أوامر قبض.. مصدر يكشف نتائج التحقيق بقضية قتل المتظاهرين

Date: 2019-12-08 13:20:17
تضمنت أوامر قبض.. مصدر يكشف نتائج التحقيق بقضية قتل المتظاهرين

محافظة عراقية تعلن فرض حظر تام للتجوال 8 ايام

Date: 2020-05-17 15:06:10
محافظة عراقية تعلن فرض حظر تام للتجوال 8 ايام

مجهولون يغتالون قيادياً بسرايا السلام جنوبي العراق

Date: 2020-12-29 06:56:40
مجهولون يغتالون قيادياً بسرايا السلام جنوبي العراق

بعد وفاة ناشط مدني.. محتجون يحرقون مقار احزاب في محافظة عراقية

Date: 2019-12-25 06:24:02
بعد وفاة ناشط مدني.. محتجون يحرقون مقار احزاب في محافظة عراقية

أكثر من عشرين جريحاً بانفجار داخل فرن "صمون" في محافظة الديوانية

Date: 2021-01-30 15:02:43
أكثر من عشرين جريحاً بانفجار داخل فرن "صمون" في محافظة الديوانية

احراق مقر فصيل شيعي في الديوانية

Date: 2019-12-25 18:41:04
احراق مقر فصيل شيعي في الديوانية