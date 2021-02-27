متظاهرون غاضبون يقطعون شارعا وسط الديوانية

شفق نيوز/ قطع عشرات المتظاهرين الغاضبين مساء السبت شارعا رئيسيا وسط مدينة الديوانية احتجاجا على سقوط قتلى وجرحى من زملائهم في الناصرية جنوبي العراق، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "العشرات من المتظاهرين قطعوا شارع الحكيم وسط الديوانية بالإطارات المشتعلة، تضامناً مع متظاهري الناصرية".

وتواصلت الاحتجاجات، السبت، في الناصرية لليوم السادس على التوالي رغم تكليف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، امس الجمعة، رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي محافظا لذي قار بدلا عن ناظم الوائلي.

إلا أن المتظاهرين في ذي قار رفضوا تكليف الأسدي، وطالبوا بتسمية شخصية تتمتع بالكفاءة.

وخلفت أحداث الناصرية ٩ قتلى من المتظاهرين إضافة إلى مئات الجرحى بين المحتجين وأفراد الأمن.