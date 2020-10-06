متظاهرون غاضبون يضرمون النيران في مقري حزبين بالناصرية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بإضرام متظاهرين النار يوم الثلاثاء في مقري حزبين بمدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوبي البلاد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن متظاهرين غاضبين أضرموا النيران في مقري تيار الحكمة وبدر في الناصرية.

وأضاف أن فرق الدفاع المدني أخمدت النيران دون وقوع خسائر بشرية.

كما أفاد المصدر بقيام المتظاهرين بقطع جسر الحضارات وسط الناصرية بالاطارات وإشعال النار فيها.

وفي البصرة، قال مراسل وكالة شفق نيوز إن متظاهرين أحرقوا إطارات من قبل في فلكة البحرية معقل الاحتجاجات الشعبية المناوئة للفساد والنخبة السياسية الحاكمة.

وقالت المصادر إن هذا التصعيد من جانب المتظاهرين يأتي على خلفية قيام قوات الأمن بتفريق متظاهرين بالقوة المفرطة في كربلاء ومنعهم من دخول ضريح الإمام الحسين في كربلاء لاداء الزيارة الأربعينية.

وكان مصدر أمني قد أبلغ وكالة شفق نيوز بأن 100 متظاهر أصيبوا على الأقل الثلاثاء جراء تعرضهم للضرب وكذلك التدافع في محافظة كربلاء.

واتهم ناشطون على منصات مواقع التواصل الاجتماعي أمن الحشد الشعبي والعتبة الحسينية بضرب المتظاهرين بالعصي والهراوات في كربلاء.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها ناشطون العشرات من أفراد الأمن بينهم عناصر كانت ترتدي أقنعة وملابس سوداء بملاحقة المتظاهرين أمام بوابة الضريح وضربهم بالهراوات.

ووفق بيان صدر سابقاً بأفواج الطوارئ في كربلاء، فإنها "تدخلت لتهدئة الأوضاع بعد وصول متظاهرين من باقي المحافظات بحجة زائرين على شكل مجاميع وتقربهم من دوائر حكومية وإلقائهم شعارات استفزازية للقوات الامنية إضافة إلى دخولهم بشكل استفزازي للعتبة الحسينية ما أثار حفيظة الزائرين وخدام العتبة".

وأضافت، أنه "لحد الان لايوجد أي احتكاك معهم من قبل القوات الأمنية سوى نصحهم لكي يكونوا زائرين منتظمين، والموقف تحت السيطرة"، حسب زعمها.







