متظاهرون غاضبون يضرمون النار في مقر حزب المالكي

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي بإقدام متظاهرين غاضبين من اغتيال الناشط ايهاب الوزني، على إضرام النار، مساء الاثنين، في مقر حزب الدعوة بزعامة نوري المالكي وسط مدينة النجف.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "متظاهرين غاضبين من اغتيال ايهاب الوزني، أقدموا على حرق مقر حزب الدعوة في منطقة ساحة الصدرين وسط مدينة النجف".

وفجر الأحد، اغتال مسلحون مجهولون رئيس تنسيقية الاحتجاجات في كربلاء، إيهاب جواد الوزني، قرب منزله بكربلاء ذات الغالبية الشيعية، وفق بيان لخلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع.

وفجّر هذا التطور احتجاجات غاضبة في عدة مناطق بالعراق بينها كربلاء وذي قار والعاصمة بغداد، فيما أمر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإجراء تحقيق عاجل في الحادث وتقديم الجناة للعدالة.