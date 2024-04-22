متطرفان يقتحمان مسجدا في بغداد ويعتديان على إمامه

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بالقبض على "متطرفين" اثنين اقتحما مسجدا واعتديا على إمامه في العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن قوة أمنية تمكنت من القاء القبض على شخصين متطرفين لم يعرف لأي جهة ينتميان اقتحما فجر اليوم، جامع الكيلاني في منطقة الزعفرانية، جنوب شرقي بغداد، واعتديا على إمامه، مبينا أن إمام المسجد تعرض لإصابات طفيفة وناشد سكان المنطقة عبر مكبرات الصوت لحمايته.

ورجح المصدر، سبب الاعتداء وفق التحقيقات الاولية، بوضع إمام المسجد (ترب الصلاة) للمصلين في حرم المسجد.