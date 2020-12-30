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"متضمنة رسالة ردع" شديدة.. أمريكا تنشر قنابل ذات قدرة نووية بالشرق الأوسط

Category: أمـن

Date: 2020-12-30T16:32:28+0000
"متضمنة رسالة ردع" شديدة.. أمريكا تنشر قنابل ذات قدرة نووية بالشرق الأوسط

شفق نيوز/ نقل الجيش الأمريكي قاذفتي قنابل من طراز B-52 ذات القدرة النووية، الأربعاء، إلى منطقة الشرق الأوسط "للتأكيد على التزام الجيش الأمريكي بالأمن الشامل وإظهار قدرة فريدة على النشر السريع لقوة قتالية ساحقة في غضون مهلة قصيرة".

وفي بيان، قالت القيادة المركزية الأمريكية، التي تشرف على العمليات العسكرية في المنطقة، إن نشر القاذفتين بمثابة "رسالة ردع واضحة لأي شخص ينوي إلحاق الضرر بالأمريكيين أو المصالح الأمريكية".

ويأتي ذلك وسط مخاوف من أن إيران قد تسعى لمهاجمة المصالح الأمريكية، في ذكرى غارة الطائرة بدون طيار التي قتلت الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني.

وقال الجنرال فرانك ماكنزي قائد القيادة المركزية: "تواصل الولايات المتحدة نشر قدرات جاهزة للقتال في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية لردع أي خصم محتمل، وتوضيح أننا مستعدون وقادرون على الرد على أي عدوان موجه ضد الأمريكيين أو مصالحنا".

وتابع ماكينزي: "نحن لا نسعى إلى الصراع، لكن لا ينبغي لأحد أن يقلل من قدرتنا على الدفاع عن قواتنا أو التصرف بشكل حاسم رداً على أي هجوم".

ومهمة يوم الأربعاء هي الثالثة لنشر هذا النوع من القاذفات في منطقة عمليات القيادة المركزية خلال الـ 45 يومًا الماضية.

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