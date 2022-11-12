سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

متسول "بزي نسائي" في قبضة نجدة بغداد 

Category: أمـن

Date: 2022-11-12T10:34:21+0000
متسول "بزي نسائي" في قبضة نجدة بغداد 

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، عن القبض على متسول متنكر بزي نسائي في منطقة الشعب شمالي العاصمة بغداد 

وقالت الوزارة في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه حسب أمر وتوجيه مدير شرطة نجدة بغداد اللواء صباح عبد الحسن جعفر الربيعي بتنفيذ الممارسات الامنية للحد من ظاهرة التسول كونها من الظواهر السلبية التي تضر بالمجتمع وخلال تنفيذ ممارسة أمنية لدوريات قاطع نجدة الشعب تم القبض على مجموعة من المتسولين.

وأوضحت أنه بعد التدقيق تبين ان أحدهم كان متنكر بالزي النسائي ليتمكن من كسب عاطفة الناس تم تسليمه الى الجهات المختصة.

 

related

شرطة بغداد تتخذ اجراءات بحق أفراد مفرزة انهالوا بالضرب المبرح على شخص (فيديو)

Date: 2021-04-20 12:00:21
شرطة بغداد تتخذ اجراءات بحق أفراد مفرزة انهالوا بالضرب المبرح على شخص (فيديو)

خلال 24 ساعة.. اعتقال 6 متهمين بينهم 3 "إرهابيين" وقاتل في بغداد

Date: 2022-01-29 15:42:10
خلال 24 ساعة.. اعتقال 6 متهمين بينهم 3 "إرهابيين" وقاتل في بغداد

بلدة عراقية تعتقل متسولات وتمنع دخولهن بعد محاولتهن اختطاف طفل

Date: 2021-01-20 14:28:53
بلدة عراقية تعتقل متسولات وتمنع دخولهن بعد محاولتهن اختطاف طفل

شرطة بغداد تطيح بـ"إرهابيين" اثنين

Date: 2021-04-23 16:54:20
شرطة بغداد تطيح بـ"إرهابيين" اثنين

مطاردة امنية في ازقة بغداد تطيح بلبنانية تسرق المصوغات

Date: 2022-05-17 20:16:10
مطاردة امنية في ازقة بغداد تطيح بلبنانية تسرق المصوغات

مصرع طفل متسول في مستشفى مهجور بالموصل

Date: 2021-06-24 12:16:26
مصرع طفل متسول في مستشفى مهجور بالموصل

بغداد.. 15 متهماً بقبضة الأمن أحدهم ألقى قنبلة على منزل

Date: 2021-05-06 14:29:03
بغداد.. 15 متهماً بقبضة الأمن أحدهم ألقى قنبلة على منزل

تبادل اطلاق نار عشائري يودي بحياة رجل "مستطرق" شرقي بغداد

Date: 2022-05-18 04:28:40
تبادل اطلاق نار عشائري يودي بحياة رجل "مستطرق" شرقي بغداد