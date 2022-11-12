متسول "بزي نسائي" في قبضة نجدة بغداد 

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، عن القبض على متسول متنكر بزي نسائي في منطقة الشعب شمالي العاصمة بغداد

وقالت الوزارة في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه حسب أمر وتوجيه مدير شرطة نجدة بغداد اللواء صباح عبد الحسن جعفر الربيعي بتنفيذ الممارسات الامنية للحد من ظاهرة التسول كونها من الظواهر السلبية التي تضر بالمجتمع وخلال تنفيذ ممارسة أمنية لدوريات قاطع نجدة الشعب تم القبض على مجموعة من المتسولين.

وأوضحت أنه بعد التدقيق تبين ان أحدهم كان متنكر بالزي النسائي ليتمكن من كسب عاطفة الناس تم تسليمه الى الجهات المختصة.