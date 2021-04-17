متحدث أمريكي: العصابات تهاجم قوافل عراقية متعاقدة مع مدنيين يحاولون كسب لقمة العيش

شفق نيوز/ اعتبر المتحدث باسم عملية العزم الصلب، يوم السبت، الهجمات على الحكومة العراقي وقوات التحالف، تقوض سيادة الدولة العراقية، مشيرا إلى استهداف الارتال العسكرية يصيب متعاقدين عراقيين وليسوا أجانباً.

وكتب المتحدث الرسمي لقوة المهام المشتركة عملية العزم الصلب العقيد واين ماروتو في تغريدة على موقع تويتر؛ أن هناك اعتقادا خاطئا بأنّ داعش أو العصابات الخارجة عن القانون تهاجم القوافل الأمريكية التي تنقل الإمدادات إلى القواعد الأمريكية في العراق.

وبين ماروتو؛ إنّ "هذا ليس صحيحًا، فهذه العصابات الخارجة عن القانون تهاجم القوافل اللوجستية العراقية المتعاقدة مع مجموعة من المدنيين العراقيين من الذين يحاولون كسب لقمة العيش وإعالة أسرهم".

واشار إلى أن "المعدات التي يتم نقلها تابعة لقوات الأمن العراقية لمحاربة داعش وحماية البلاد".

واضاف إنّ "كل هجوم ضد حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان والتحالف يقوِّض سلطة المؤسسات العراقية وسيادة القانون والسيادة الوطنية العراقية".