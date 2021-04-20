سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

متحدث عسكري يعلن نتائج عملية تفتيش في سامراء

Category: أمـن

Date: 2021-04-20T17:38:13+0000
متحدث عسكري يعلن نتائج عملية تفتيش في سامراء

شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الثلاثاء، نتائج عملية تفتيش في قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين.

وقال رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "ابطال قيادة عمليات سامراء نفذوا واجباً للبحث والتفتيش في مناطق أم رويس وام ظهير وطوبية، تم خلاله العثور على قنبرتي هاون".

وأضاف، "كما تمكن قسم شرطة بلد من إلقاء القبض على مطلوبين وفق المادة ٤ إرهاب".

من جانبها، أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في بيان، "القاء القبض على  الداعشي ( م ه ص ش ) والذي كان يعمل بصفة مقاتل فيما يسمى ( ديوان الجند ) خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".

related

إحباط "غزوة سامراء" عبر الإطاحة بثلاث خلايا لداعش

Date: 2020-08-19 08:39:09
إحباط "غزوة سامراء" عبر الإطاحة بثلاث خلايا لداعش

غداة ذكرى اغتيال سليماني والمهندس.. استهداف رتل للتحالف في صلاح الدين

Date: 2021-01-04 14:53:05
غداة ذكرى اغتيال سليماني والمهندس.. استهداف رتل للتحالف في صلاح الدين

مقتل قيادي في "سرايا السلام" واصابة اخرين بهجوم ليلي لداعش في سامراء

Date: 2019-09-02 01:06:03
مقتل قيادي في "سرايا السلام" واصابة اخرين بهجوم ليلي لداعش في سامراء

بـ"كمين محكم".. الإجهاز على 4 قادة "مهمين" بداعش في سامراء

Date: 2020-09-11 20:34:24
بـ"كمين محكم".. الإجهاز على 4 قادة "مهمين" بداعش في سامراء

شرطة سامراء تنفي استهدافاً للتحالف الدولي

Date: 2021-02-07 20:17:02
شرطة سامراء تنفي استهدافاً للتحالف الدولي

مقتل قائدين امنيين ومعهما خمسة من حمايتهما بكمين لداعش في سامراء

Date: 2019-10-22 16:04:43
مقتل قائدين امنيين ومعهما خمسة من حمايتهما بكمين لداعش في سامراء

اشتباكات عنيفة بين الحشد الشعبي وداعش جنوبي سامراء

Date: 2020-09-13 21:25:21
اشتباكات عنيفة بين الحشد الشعبي وداعش جنوبي سامراء

افتتاح طريق الانبار - سامراء بعد اغلاقه منذ 5 سنوات

Date: 2021-02-21 08:01:28
افتتاح طريق الانبار - سامراء بعد اغلاقه منذ 5 سنوات