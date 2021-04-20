متحدث عسكري يعلن نتائج عملية تفتيش في سامراء

شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الثلاثاء، نتائج عملية تفتيش في قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين.

وقال رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "ابطال قيادة عمليات سامراء نفذوا واجباً للبحث والتفتيش في مناطق أم رويس وام ظهير وطوبية، تم خلاله العثور على قنبرتي هاون".

وأضاف، "كما تمكن قسم شرطة بلد من إلقاء القبض على مطلوبين وفق المادة ٤ إرهاب".

من جانبها، أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في بيان، "القاء القبض على الداعشي ( م ه ص ش ) والذي كان يعمل بصفة مقاتل فيما يسمى ( ديوان الجند ) خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".