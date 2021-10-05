متحدث عسكري يعلن الإطاحة بـ9 دواعش في 5 محافظات

شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، يوم الثلاثاء، إلقاء القبض على ٩ عناصر في تنظيم داعش بعمليات متفرقة في ٥ محافظات.

وقال رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن جهاز مكافحة الإرهاب "تمكن من إلقاء القبض على ٩ عناصر من داعـش في مُحافظات الأنبار، نينوى، صلاح الدين، بغداد، كركوك".

وأوضح أن "الجهاز تمكن من إلقاء القبض على عُنصرين إرهابيين في الأنبار وثلاثة آخرين في كركوك وصلاح الدين، كما ونفذت قوة خاصة من الجهاز عمليتين نوعيتين في مُحافظتي بغداد و نينوى أسفرتا عن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين".

وأضاف، "بالتنسيق مع أسايش إقليم كوردستان في مُحافظة أربيل، تمكن الجهاز من إلقاء القبض على عُنصر إرهابي ينتمي لعصابات داعـش، واحكمت قبضتها على ارهابي آخر بعملية منفصلة".