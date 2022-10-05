متحدث عسكري باسم الكاظمي ينفي إحالة ضباط برتب عالية إلى الامرة

شفق نيوز/ نفى الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، يوم الأربعاء، إحالة ضباط في الأجهزة الأمنية برتب عالية إلى الامرة.

وقال رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام تحاول الترويج لأنباء عن احالة ضباط في الأجهزة الأمنية برتب عالية الى الامرة وهذا الموضوع غير صحيح".

وأضاف، ان "هؤلاء الضباط الشجعان لازالوا في مناصبهم وان هذه المحاولات البائسة لن تنال من عزيمة ومهنية هؤلاء الرجال الأوفياء للعراق وشعبه بل ستكون حافزاً لهم لمواصلة خدمتهم المكللة بالإنجازات"، داعياً الجميع الى "توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم بث الشائعات ومعرفة الحقائق من مصادرها الرسمية حصراً".