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متحدث باسم الكاظمي يعلن الاطاحة بثلاثة ارهابيين في بغداد والانبار.. صور

Category: أمـن

Date: 2021-05-31T13:45:04+0000
متحدث باسم الكاظمي يعلن الاطاحة بثلاثة ارهابيين في بغداد والانبار.. صور

شفق نيوز/ اعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، يوم الاثنين، إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين من بقايا تنظيم "داعـش" في بغداد والانبار.  

وقال اللواء يحيى رسول في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "جهاز مُكافحة الإرهاب نفذ عمليات في مُحافظتي الأنبار وبغداد، أسفرت عن إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين من بقايا عصابات داعـش".

وأضاف رسول، أن تشكيلات الجهاز نفذت أيضاً عدة واجبات أُخرى في مناطق مُتفرقة من البلاد سنعُلن عن تفاصيلها لاحقًا"، مشيرا إلى أن "جهاز مُكافحة الإرهاب لهُم القُدرة الكاملة للوصول إلى أصعب المناطق الجُغرافية، لملاحقة بقايا عصابات داعش الارهابية العاجزين عن مواجهة رجالنا الأشاوس" وفق البيان.

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