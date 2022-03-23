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"متجاوز" مسلح يطلق النار على آليات امانة بغداد.. فيديو

Category: أمـن

Date: 2022-03-23T14:22:52+0000
"متجاوز" مسلح يطلق النار على آليات امانة بغداد.. فيديو

اظهر مقطع فيديو تحصلت عليه وكالة شفق نيوز، "متجاوزاً" مسلحاً يطق النار على آليات امانة بغداد.

ووثق الفيديو شخصاً مدنياً مسلحاً يطلق النار بواسطة بندقية كلاشنكوف تجاه آلية تابعة لأمانة بغداد، فيما يحاول أحد عناصر الامن منعه بمنطقة الدورة في بغداد.

وأصابت الرصاصات الحية التي اطلقها المسلح المتجاوز احدى عجلات  آليات أمانة بغداد،  ولم تشر المعلومات الواردة الى وقوع اصابات بين المواطنين او موظفي الامانة.  

هذا وكان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة قد وجه العام الماضي بإزالة التجاوزات على أملاك الدولة في مناطق ومدن العراق كافة ما عدا اقليم كوردستان.

 

 

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