متجاوزا طاقته.. سجن "الحوت" يستقبل أكبر عملية نقل للسجناء في تاريخه

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني مطلع، يوم الجمعة، بنقل 1200 سجين إلى سجن الناصرية المركزي أغلبهم من العاصمة بغداد، الذي يعرف محلياً باسم سجن الحوت، مؤكداً أنها أكبر عملية نقل للسجناء حدثت في تاريخ السجن.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "سجن الناصرية المركزي (الحوت) استقبل 1200 سجين دفعة واحدة، تم نقلهم من سجون متعددة في البلاد، غالبيتهم من سجن الكرخ في بغداد".

وأضاف المصدر أن "هذه أكبر عملية نقل سجناء إلى سجن الحوت في تاريخ السجن منذ تأسيسه"، مبينا أن "عدد سجناء الحوت ارتفع إلى أكثر من 14 ألف سجين، فيما تبلغ سعته الإجمالية قرابة الـ6 آلاف سجين".

وتابع المصدر: "لم يتم نقل أي سجين داعشي من سوريا إلى سجن الحوت لغاية الآن، حيث يتوقع أن يتم إبقاءهم بمناطق قريبة من بغداد لإتمام عملية محاكمتهم وفق القوانين العراقية".

وكانت مصادر مطلعة، قد أفادت يوم الأربعاء الماضي، بأن سجناء تنظيم داعش، الذين استلمهم العراق من سوريا، لم ينقلوا للسجون في المحافظات، لغرض التحقيق معهم.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى، قبل قليل، عن استلام 5704 متهم من المنتمين لتنظيم داعش، المنقولين من سجون سوريا.

وقالت مصادر لوكالة شفق نيوز، إن "الكثير من المعتقلين يحملون الجنسية التركية، وتم توقيفهم في سجون محصنة تخضع لمراقبة مشددة ومن عدة اطواق أمنية فضلا عن الكاميرات الحرارية".

وأضافت أن "المعتقلين لم ينقلوا الى سجون المحافظات، كونهم سيخضعون لإعادة التحقيق بالجرائم المتورطين بها لإصدار الأحكام التي تتناسب وجرائمهم وبحسب القانون العراقي".

في حين كشفت صحيفة "kisa dalga"التركية، قبل أيام، أن عملية نقل سجناء داعش تجري في إطار ترتيبات أمنية وقضائية مشتركة بين بغداد وواشنطن وأنقرة، وتشمل أكثر من 7 آلاف معتقل، مع ترجيحات بأن يكون عدد الأتراك أكبر من الرقم المعلن، وقد يصل إلى ألفي عنصر، بسبب لجوء بعض العناصر إلى إخفاء هوياتهم أو تقديم بيانات مضللة.

وتضم القوائم، بحسب الصحيفة، اسم إلياس آيدن، الملقب بـ "أبو عبيدة" والمعروف إعلاميا بـ"أمير إسطنبول" في التنظيم، والمطلوب بمذكرة حمراء على خلفية ضلوعه في تفجير محطة قطارات أنقرة في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2015، إلى جانب متهمين فارين آخرين مثل إلهامي بالي ودنيز بويوك تشيليبي وآخرين يشتبه في عبورهم إلى سوريا بطرق غير قانونية.

يذكر أن العدد المتوقع وصوله سيصل إلى أكثر من 7000 عنصر من داعش، كما سيعمل المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي على توثيق وتزويد جهات التحقيق والمحاكم بالوثائق والأدلة المؤرشفة مسبقًا.