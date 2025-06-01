في محافظتين.. اعتقال مروج لعملة مزورة مرتبط بشبكة دولية وآخرين متهمين بالسرقة

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة محافظة صلاح الدين، يوم الأحد، اعتقال متهم يقوم بالمتاجرة وتصريف عملة الدولار المزور على مكاتب الصيرفة، فيما كشف مصدر أمني عن صلات المتهم بشبكات دولية مختصة بالدولار المزيف.

وأفادت قيادة الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بأن "مفارز قسم شرطة الشرقاط ومكتب مكافحة إجرام الشرقاط، وبعد توفر معلومات دقيقة حول قيام شخص بالمتاجرة وتصريف مبالغ مالية من عملة (الدولار المزور) على مكاتب الصيرفات، تم تشكيل فريق عمل متخصص، وبعد متابعة ورصد، تم نصب كمين، وبالتنسيق مع عدة منافذ للصيرفة".

وأضافت، "وبعد مراقبة واستمكان قيام أحد المشتبه بهم بالدخول إلى أحد المنافذ وتصريف مبالغ مالية وبعد التأكد من أن المبالغ ذات عملة مزورة تمكن فريق العمل من القبض عليه ويدعى (ا. م. غ) وضبط بحوزته مبلغ (1300) دولار عملة مزورة يروم صرفها، وتم تدوين أقواله بالاعتراف".

وأوضحت، أن "المبالغ المزورة يتم احضارها من خارج العراق ويقوم بتصريفها بطريقة احترافية على منافذ الصيرفات داخل العراق وتصديق أقواله تحت إشراف القضاء وتوقيفه وفق أحكام المادة 281 ق. ع، لينال جزاءه العادل".

إلى ذلك، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن المتهم الموقوف "يرتبط بشبكات دولية مختصة بتزييف العملة، وله سجل من التحركات والاتصالات المشبوهة التي يتم تتبعها حالياً من قبل الجهات المختصة".

وفي السياق الأمني، أعلنت قيادة شرطة بغداد الرصافة في بيان ورد للوكالة، أن "مفارز قسم مكافحة إجرام الكرادة تمكنت من إلقاء القبض على متهمين تورطوا بسرقة مذخر أدوية ضمن منطقة السعدون، وذلك بعد نصب كمين محكم أسفر عن ضبطهم بالجرم المشهود".