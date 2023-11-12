"مباغتة عسكرية" تفتك بخلية "إرهابية" شمالي وادي الثرثار في صلاح الدين

شفق نيوز/ أعلنت قيادة العمليات المشتركة، يوم الأحد، عن تنفيذ عملية عسكرية "مباغتة" استهدفت خلية "إرهابية" مكونة من أربع عناصر بينهم انتحاريان شمالي وادي الثرثار في صلاح الدين، فيما أشارت إلى أن العملية أسفرت عن مقتل جندي عراقي.

وقالت في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن قطعاتنا الأمنية تواصل تنفيذ واجباتها النوعية في ملاحقة العناصر الارهابية المجرمة، بإشراف مباشر من قبل قائد عمليات صلاح الدين ومتابعة قيادة العمليات المشتركة/خلية الاستهداف، مبينا ان قيادة عمليات صلاح الدين نفذت بالتنسيق مع قيادة القوات البرية عملية مباغتة أسفرت عن قتل خلية إرهابية مكونة من اربعة عناصر ارهابية اثنان منهم كانا يرتديان احزمة ناسفة شمالي وادي الثرثار ضمن قاطع عمليات صلاح الدين.ط

وأضافت، أنه "في هذه العملية ترجل فارس من فرسان القوات الامنية البطلة من الفوج الاول لواء 91 ضمن قاطع منطقة وادي العبرة شهيدا وهو الشهيد ن.ض. مالك كاظم عطية حيث كان له شرف التصدي لأحد الانتحاريين والاجهاز عليه وسيبقى هذا الشهيد البطل ايقونة عز وانشودة فداء وراية للتضحية على طريق تطهير كامل ترابنا الوطني من جحور الإرهاب".

وبحسب البيان، فإن "العملية المباغتة هذه جاءت بإسناد من القوة الجوية التي أدت دورها بشجاعة صقورنا الاشاوس".

وأكد البيان، ان "عملياتنا الاستباقية مستمرة ضد ما تبقى من عناصر عصابات داعش الإرهابية التي تتلقى الضربات الموجعة على فرسان العراق ورجاله".