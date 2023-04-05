مباحثات لتوسيع انتشار القوات العسكرية خارج المدن ونقل المسؤولية إلى الأجهزة المختصة

شفق نيوز/ ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني.

وقال اللواء قوات خاصة يحيى رسول عبدالله الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، إنه جرى خلال الاجتماع مناقشة تطورات الأوضاع الأمنية في البلاد، وجهود الأجهزة الأمنية في ملاحقة بقايا فلول عصابات داعش الإرهابية، كما تناول الاجتماع المعالجات والخطط المعدة في مكافحة الجريمة المنظمة، ووسائل وأساليب التصدي لها، بما يتناسب مع المستوى المتنامي لها.

وشهد الاجتماع عرض التقدم المتحقق في تطبيق ما نصّ عليه البرنامج الحكومي بإعادة انتشار القوات العسكرية خارج المدن ونقل المسؤولية الأمنية إلى الأجهزة المعنية المختصة، وجرى بهذا الصدد تقييم التقرير الخاص بالمرحلة الأولى في هذا المحور، التي جرى تطبيقها في محافظات المثنى وواسط والديوانية. كما تمت مناقشة الآليات الواجب اتخاذها للشروع بالمرحلة الثانية لنقل المسؤولية الأمنية في المحافظات الأخرى.